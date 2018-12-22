Тренер СКА Воробьев: проиграли ЦСКА в личных единоборствах

Главный тренер санкт-петербургского СКА Илья Воробьев прокомментировал игру своей команды против московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хоккеисты с берегов Невы уступили столичным армейцам в четвертой встрече подряд.

"Хоккей – игра личных единоборств, когда проигрываем их, то сложно рассчитывать на успех. Будем работать", – цитирует Воробьева официальный сайт ХК СКА.

Также он сообщил, что причины поражения будут разбираться внутри команды. "Моменты у нас были в каждом матче, и в этом тоже. Будем работать, искать пути", – добавил специалист.

Напомним, что СКА дома проиграл ЦСКА со счетом 1:4. На матче был установлен рекорд посещаемости КХЛ – 67770 зрителей.