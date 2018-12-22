"Манчестер Юнайтед" разгромил "Кардифф" в первом матче под руководством Сульшера

"Манчестер Юнайтед" в 18-м туре чемпионата Англии по футболу разгромил на выезде со счетом 5:1 "Кардифф". Эта встреча стала первой для "красных дьяволов" под руководством исполняющего обязанности главного тренера Уле Гуннара Сульшера.

В составе победителей дубль оформил Джесси Лингард. Также мячи забили Маркус Рэшфорд, Андер Эррера и Антони Марсьяль. У хозяев поля единственный гол оказался на счету Виктора Камарасы, отличившегося с пенальти.

"Манчестер Юнайтед" набрал 29 очков и располагается на шестой позиции в турнирной таблице английского чемпионата. "Кардифф" занимает 17-е место (14 баллов).