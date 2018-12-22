На аварийной шахте в Соликамске снизились температура и задымление

По данным аварийного штаба, работающего на месте ЧП в Соликамске, в горящем аварийном стволе шахты "Уралкалия" снизились показатели температуры и задымления. Это позволило горноспасателям начать подготовку к очередному – уже шестому — спуску для поиска заблокированных под землей девяти горняков.

Во время пятого спуска горноспасатели из-за температурных условий и высокого задымления не смогли переместиться на полог, где, по предварительным данным, находятся заблокированные в шахте люди, всего десять метров, сообщает РИА Новости.

В настоящее время в спасательной операции задействованы 125 человек и 29 единиц техники. Также к месту ЧП выехали три горноспасательных отряда МЧС России из Нижнего Тагила, Североуральска и Екатеринбурга, прибытие которых ожидается ранним утром по местному времени, передает ТАСС.

Как сообщалось, в субботу, 22 декабря, утром в шахте компании "Уралкалий" в Соликамске произошло задымление. В этот момент под землей работали 17 человек, восьми из которых удалось выйти на поверхность невредимыми. В зоне задымления на глубине 364 метра остаются девять человек, связи с ними нет.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил губернатору Пермского края оказать всю необходимую помощь горнякам, пострадавшим при ЧП на шахте, а также их семьям. Глава региона доложил премьеру по телефону о ходе спасательной операции, передает телеканал "Россия 24".