НХЛ. Гол Панарина принес "Коламбусу" победу над "Филадельфией"

Матчем между "Филадельфия Флайерз" и "Коламбус Блю Джекетс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Летчики" на своем льду уступили со счетом 3:4. В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Артемий Панарин.

Этот гол стал победным в матче и десятым для россиянина в текущем сезоне. Кроме того, Панарин дважды в этот вечер ассистировал партнерам, записав в свой актив 3 очка за результативность. Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 34 из 37 бросков.

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов ушел со льда без набранных очков.