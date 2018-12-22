Накануне Рождества: Париж продолжает бунтовать

220 человек задержала парижская полиция во время протестов "Желтых жилетов" в субботу. В демонстрации в столице приняли участие около 2 тысяч, по всей Франции — свыше 20-ти. К вечеру столкновения несогласных с полицией участились, Демонстранты забрасывали офицеров всем, что попадалось под руку. Те в ответ применили водометы и слезоточивый газ. На видео попал момент, когда один из полицейских достал табельный пистолет и направил на протестующих.

В целом эти протесты прошли спокойнее, чем предыдущие — участников было примерно в два раза меньше, чем в прошлые выходные, отмечает телеканал "Россия 24". Частично из-за погоды — в Париже было прохладно и дождливо. А частично из-за недавних уступок, на которые пошли власти — повысили минимальный размер оплаты труда на 100 евро и ввели дополнительные льготы. Но люди, которые вышли на улицу, были недовольны этим решением правительства и скандировали "Макрона в отставку".