Сергей Миронов наградил в Петербурге волонтеров и благотворителей

В Санкт-Петербурге наградили участников проекта "Хороший человек". Это волонтёры и благотворители, помогающие пожилым людям, бездомным, многодетным семьям, сиротам и просто всем тем, кто попал в беду. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов вручил им благодарственные письма, сообщает телеканал "Россия 24".