Финский выбор - русский Выборг

Уже почти 80 лет, как Выборг перестал быть городом Финляндии. Но жителей соседней европейской страны здесь по-прежнему можно встретить всюду. Приезжают они не ради главных достопримечательностей этой крепости и парка Монрепо, а на шоппинг.

В выходные скоростные поезда из Хельсинки прибывают на этот небольшой вокзал 5 раз за день. Жители Финляндии любят провести уикенд в ближайшем к ним русском городе.

Алкоголь, сладости и мясо. Эти продукты финны чаще всего покупают в русских магазинах. Семья Мастаченко 10 лет живёт в Европе. Но в канун Нового года уже по традиции приехали на родину за солёными огурцами. С иностранными маринадами оливье, говорят, не тот. Перед поездкой специально освободили багажник. Закупаться будут на несколько недель вперёд.

Мы хотели выяснить и у коренных финнов их список покупок. Вот только большинство из них не говорит даже по-английски. А вот местных продавцов этим врасплох не застанешь. Почти все свободно говорят по-фински. Научились у постоянных клиентов. За двадцать лет работы на рынке продавщица Ирина не только иностранный язык выучила, но и попала на станицы финских СМИ. С громким заголовком "Остака", значит "покупайте".

Шерстяные вещи и лён – то, без чего европейцы из Выборга не уезжают. Берут чуть ли не оптом. Говорят, в Финляндии натуральные материалы стоят как драгоценности. Но на центральном рынке в канун европейского рождества финнов не много. Все они в местном гипермаркете. Опустошают полки к праздничному застолью. Цены на продукты здесь втрое дешевле финских.

В целях экономии и подарки покупают российского производства. Ценят ручную работу мастеров. Хит продаж — гончарные изделия и шкатулки из бересты. В Выборге под иностранных покупателей давно подстроились.

Существует версия, что изначально этот город назывался Выбор. Историки её не особо поддерживают. А вот финские гости соглашаются. Для них это место с широким ассортиментом доступных товаров. И лучший выбор города для покупок.