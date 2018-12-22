Гарет Бэйл признан лучшим футболистом клубного чемпионата мира

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл стал обладателем приза лучшему футболисту клубного чемпионата мира по футболу, который прошел в Объединенных Арабских Эмиратах. Напомним, что в полуфинальном матче с японской "Касимой" валлиец оформил хет-трик.

В тройку лучших игроков турнира также попали полузащитник "Аль-Айн" Кайо и форвард аргентинского клуба "Ривер Плейт" Сантос Борре.

Напомним, что мадридский "Реал" в финале клубного чемпионата мира обыграл "Аль-Айн" из ОАЭ со счетом 4:1 и третий раз подряд стал победителем турнира.