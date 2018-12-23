Число задержанных в Париже манифестантов растет

По последним данным французских СМИ, ссылающихся на МВД страны, в Париже число задержанных участников акции так называемых "желтых жилетов" возросло до 179, 36 из них заключены под стражу.

Как сообщалось ранее. В субботу, 22 декабря в Париже был задержан и помещен под стражу один из организаторов протестов, 33-летний Эрик Друэ, по обвинению, в том числе, в организации незаконной манифестации, напоминает ТАСС. Именно Друэ в минувший четверг призвал провести манифестацию в Версале, а в субботу созвал сторонников на Монмартре.

Как сообщалось, массовые выступления "желтых жилетов", протестующих против роста цен и увеличения налогов, проходят во Франции с 17 ноября текущего года. Уже пять раз по субботам были проведены общенациональные дни протеста, сопровождавшиеся массовыми столкновениями радикалов с полицией в Париже, Бордо, Нанте и ряде других городов Франции. Прошедшая в субботу манифестация стала шестой такой по счету.