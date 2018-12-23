Манджукич стал автором единственного мяча в игре "Ювентус" – "Рома"

В 17-м туре чемпионата Италии по футболу туринский "Ювентус" на своем поле принимал "Рому". Победу хозяевам поля принес гол Марио Манджукича в первом тайме. "Старая синьора" не знает поражений со старта национального первенства.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 35-й минуте матча. Хорват Марио Манджукич ударом головой с близкого расстояния вывел свою команду вперед. Несколько прекрасных возможностей отличиться было и у Криштиану Роналду, однако португалец в этот раз ушел с поля без гола.

Это победа стала восьмой подряд для туринского клуба. "Ювентус" набрал 49 очков после 17 игр и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Италии. "Рома" занимает 10-ю позицию в турнирной таблице с 24 баллами.