Шайба Дадонова помогла "Флориде" одолеть "Детройт" в матче НХЛ

В Национальной хоккейной лиге матчем между "Детройт Ред Уингз" и "Флорида Пантерз" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Пантеры" в гостях сумели добиться победы со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал российский форвард Евгений Дадонов.

Этот гол оказался для россиянина уже 17-м в нынешнем сезоне. Еще одну шайбу в составе победителей забросил канадец Майк Хоффман. У проигравших единственный гол забил Томас Ванек.

В другой встрече дня "Бостон Брюинз" на своей площадке оказался сильнее "Нэшвилл Претадторз" со счетом 5:2.