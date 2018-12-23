ЧП в Соликамске: спасатели добрались до места возгорания

Только с шестой попытки спасатели смогли добраться до места возгорания в шахте "Уралкалия" в Соликамске, где до сих пор остаются заблокированными девять горняков. Продвинуться до участка, где могут находиться попавшие в беду люди, пока не удалось.

Ранее проведению спасательных работ мешали высокая температура и сильное задымление, не позволявшие проводить спасательные работы и спуститься на необходимую глубину – 340 метров. Так, при проведении пятого спуска спасатели не дошли до места возгорания всего десять метров, напоминает ТАСС. Задымление в шахте было связано с проведением строительных работ: загорелись монтажная пена и строительный мусор.

Как сообщалось, ЧП на шахте компании "Уралкалий" произошло в минувшую субботу утром по местному времени. В этот момент под землей работали 17 человек, восемь из которых благополучно выбрались на поверхность. В настоящее время в зоне задымления находятся девять горняков, связи сними нет.