Тренер "Реала" Солари: футболисты и клуб вошли в историю

Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари после финального матча клубного чемпионата мира с "Аль-Айн" из ОАЭ заявил, что испанская команда вошла в историю, трижды подряд победив в турнире. Также он признал, что победа в финале – это заслуга футболистов.

"Эта победа – заслуга игроков, они завоевали титул. Три раза подряд выиграть Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира – такое достижение будет трудно превзойти. Футболисты и клуб вошли в историю", – приводит слова наставника мадридской команды РИА Новости.

Напомним, что 22 декабря "Реал" в финале клубного чемпионата мира обыграл "Аль-Айн" из ОАЭ со счетом 4:1 и стал победителем турнира третий раз подряд.