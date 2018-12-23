Попытка добраться до заблокированных в шахте в Соликамске людей успеха не принесла

В ходе работ на аварийной шахте "Уралкалия" в Соликамске горноспасателям не удалось добраться до предполагаемого места нахождения девяти рабочих, заблокированных под землей. Причиной неудачи стала слишком высокая температура и сильное задымление на месте происшествия.

Начальник управления по связям с общественностью "Уралкалия" Андрей Сидоров напомнил, что пожар возник на глубине 340 метров, всего же глубина шахты составляет 500 метров. По его словам, горноспасателям удалось спуститься до отметки 351 метр, отметка, которую они хотели достичь – 365 метров. "Не получилось. Это связано с температурой и задымлением", — сказал он.

В свою очередь, руководитель Березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда Алексей Пестов заявил, что спуск горноспасателей к предполагаемому месту блокирования девяти рабочих на глубине 365 метров на данный момент невозможен, сообщает ТАСС. По его словам, это связано с изменением конструкций ствола, из-за продолжающегося горения и из-за сильной задымленности. Он уточнил, что спуск на спасательной лестнице упирается в измененные металлические конструкции, бадья, в которой спускаются в шахту горноспасатели, упирается в бетоноприемники, конструкция которых отошла от стенки выработки и наклонилась, накренилась в сторону спуска.

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек". Как полагают следователи, находящиеся в зоне задымления люди погибли, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, в минувшую субботу, 22 декабря, утром по местному времени в Соликамске произошло задымление в шахте компании "Уралкалий". Всего в стволе работали 17 человек, восьмерым из которых удалось благополучно выбраться на поверхность. В зоне задымления остались заблокированными девять человек.

На месте происшествия работают горноспасатели, предпринявшие несколько попыток опуститься на необходимую глубину, но из-за высокой температуры и сильного задымления сделать это пока не удалось. Представители компании "Уралкалий" сообщили, что задымление связано с проведением строительных работ в строящемся стволе шахты, где загорелись монтажная пена и строительный мусор. Пожар возник на глубине 340 метров.

Создан оперативный штаб, работу которого возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телефонном разговоре поручил главе региона оказать необходимую помощь пострадавшим при пожаре в шахте и их семьям.