Фигуристки Загитова и Константинова отобрались на чемпионат Европы

По итогам чемпионата России по фигурному катанию, который прошел в Саранске, путевку на европейское первенство получили Алина Загитова и Станислава Константинова. Все три призера национального турнира не смогут принять участия в чемпионате Европы из-за юного возраста.

Напомним, что Станислава Константинова заняла четвертое место на российском первенстве, а Алина Загитова оказалась лишь пятой. Чемпионкой России стала Анна Щербакова. Серебро досталось Александре Трусовой, а бронза – Алене Косторной.

"Поскольку юные победительницы чемпионата России не могут по возрасту участвовать в чемпионатах Европы и мира, то в Минск уже точно отобрались Константинова и Загитова. Окончательный состав будет назван после тренерского совета и исполкома ФФККР", – сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания России.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Минске с 21 по 27 января 2019 года.