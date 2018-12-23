Цунами унесло жизни 43 человек в Индонезии

В ночь на воскресенье, 23 декабря, в Индонезии в результате цунами погибли, по меньшей мере, 43 человека, еще 584 пострадали, двое числятся пропавшими без вести. Разрушены десятки зданий. Не исключено, что число жертв и пострадавших может увеличиться.

Цунами было зафиксировано в разделяющем индонезийские острова Ява и Суматра Зондском проливе, передает ТАСС. Мощная волна могла возникнуть после недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.