Овечкин поучаствовал в победе "Вашингтона" над "Оттавой" голевой передачей

В Оттаве завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местными "Сенаторз" и "Вашингтон Кэпитлаз". Гости добились "сухой" победы со счетом 4:0. Капитан "столичных" Александр Овечкин отметился голевой передачей.

В составе победителей шайбы забросили Бретт Конолли, Мэтт Нисканен, Якуб Врана и Михал Кемпни.

Результаты других встреч дня: "Торонто Мэйпл Ливз" – "Нью-Йорк Рейнджерс" – 5:3, "Каролина Харрикейнз" – "Питтсбург Пингвинз" – 0:3, "Аризона Койотс" – "Колорадо Эвеланш" – 6:4, "Баффало Сэйбрз" – "Анахайм Дакс" – 3:0.