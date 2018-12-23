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Пожар на шахте в Соликамске 18 минут назад

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23 декабря 201805:46

Спасатели предпринимают новую попытку пробиться к заблокированным в горящей шахте людям

В Соликамске горноспасатели в седьмой раз спустились к тому месту в горящей шахте, где, предположительно, заблокированы девять человек. Пока они работают на верхнем ярусе полка — расположенной в шахте подвесной платформы для оборудования и рабочих — и готовятся спуститься на нижний уровень.

Как сообщалось ранее, спуск спасателей к предполагаемому месту нахождения девяти горняков, находящемуся на глубине 365 метров, невозможен из-за изменений конструкций ствола шахты, горения и сильной задымленности. Предыдущие шесть предпринятых попыток обнаружить людей были безуспешны, напоминает ТАСС.

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек". Как полагают следователи, находящиеся в зоне задымления люди погибли, передает "Интерфакс".

Задымление в шахте компании "Уралкалий" в Соликамске произошло в минувшую субботу, 22 декабря, утром по местному времени Всего в стволе работали 17 человек, восьмерым из которых удалось благополучно выбраться на поверхность. В зоне задымления остались заблокированными девять человек.

На месте происшествия работают горноспасатели, предпринявшие несколько попыток опуститься на необходимую глубину, но из-за высокой температуры и сильного задымления сделать это пока не удалось. Представители компании "Уралкалий" сообщили, что задымление связано с проведением строительных работ в строящемся стволе шахты, где загорелись монтажная пена и строительный мусор. Пожар возник на глубине 340 метров.

Создан оперативный штаб, работу которого возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телефонном разговоре поручил главе региона оказать необходимую помощь пострадавшим при пожаре в шахте и их семьям.

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