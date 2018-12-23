Тела восьми человек обнаружены в аварийной шахте в Соликамске

В Соликамске горноспасатели обнаружили в горящей шахте тела восьми человек.

Два тела были найдены на первом уровне, тела еще шести человек — на втором и третьем уровнях. Как сообщалось, всего в результате возгорания в шахте были заблокированы девять человек, напоминает ТАСС.

В настоящее время спасатели готовятся к новому спуску в шахту.