НХЛ. Радулов в овертайме принес победу "Далласу" над "Миннесотой"

Игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги продолжился матчем между "Миннесота Уайлд" и "Даллас Старз". "Звезды" на выезде добились победы в дополнительное время со счетом 2:1. В составе гостей победную шайбу забросил Александр Радулов.

Также он записал в свой актив голевую передачу. Российские форварды "Далласа" Денис Гурьянов и Валерий Ничушкин результативными действиями не отметились.

Radulov finds an opening and seals the win in OT! #GoStars pic.twitter.com/wRyx6TGCZl