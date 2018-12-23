Боксер Коробов по очкам уступил Чаро в чемпионском поединке по версии WBC

В Бруклине на арене "Барклайс-центр" состоялся бой за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в первом среднем весе между россиянином Матвеем Коробовым и американцем Джермеллом Чарло. Российскому боксеру не удалось завоевать чемпионский пояс. Он уступил сопернику по очкам.

Напомним, что вместо Коробова в этом поединке должен был драться экс-претендент на титул чемпиона мира в среднем весе 32-летний американец Вилли Монро, но он попался на допинге. Россиянину пришлось срочно сгонять вес, чтобы его допустили до боя.

Первые раунды прошли с небольшим преимуществом Коробова. Действующий чемпион мира никак не мог подстроиться под манеру боя российского боксера.

Начиная с седьмого раунда, Чарло стал чаще попадать, а его соперник немного потерял в скорости. Последние раунды прошли с заметным преимуществом американца. Единогласным решением судей победа досталась Чарло – 119:108, 116:112, 116:112.

Коробов потерпел второе поражение в карьере. На его счету 28 побед, из который 14 – нокаутом. Чарло впервые защитил чемпионский титул. В его активе 28 побед (21 нокаутом) и ни одного проигрыша.