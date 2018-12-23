"МУЛЬТ в кино" вновь собрал самых преданных зрителей

Уже в третий раз "МУЛЬТ в кино" собирает друзей на Новогоднюю ёлку, чтобы вместе с ними весело проводить уходящий год. Дети увидели сказочное представление, пообщались с настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой, фотографировались с любимыми мультперсонажами, увидели удивительные фокусы и захватывающее шоу мыльных пузырей.

После завершения шоу-программы маленькие зрители и их родители были приглашены в кинозал, где первыми посмотрели праздничный выпуск "МУЛЬТ в кино". Премьера киножурнала прошла в субботу, 22 декабря, в кинотеатре "Синема Парк Ривьера".

Киножурнал "МУЛЬТ в кино. Выпуск 87. Празднуем вместе!" стартовал по всей стране более чем в 500 кинотеатрах, в него вошли новейшие эпизоды отечественных мультсериалов – "Лео и Тиг", "Джинглики", "Ми-ми-мишки", "Белка и Стрелка. Тайны космоса", "Домики". И все это — на больших экранах кинотеатров. Новый выпуск "МУЛЬТ в кино" будет идти в прокате до 5 января наступающего года. После этой даты его заменит следующий — 88-й — выпуск киножурнала, носящий названием "Сказочные каникулы". Таким образом, в течение новогодних каникул дети и их родители могут посетить два праздничных выпуска киножурнала.

Киножурнал "МУЛЬТ в кино" стартовал в кинотеатрах России в марте 2015 года как совместный проект телеканала "МУЛЬТ" и компании "Цифровое телевидение" – совместного предприятия ВГТРК и "Ростелекома" при поддержке телеканала «Россия-1». Проект представляет на больших экранах кинотеатров самые свежие эпизоды популярнейших отечественных мультсериалов до их показа в Интернете и по телевидению. Всего проект собрал у больших экранов более 3 миллионов 350 тысяч детей и их родителей.