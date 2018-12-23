Пожар на шахте в Соликамске: никто из заблокированных рабочих не выжил

Спасатели обнаружили тело последнего – девятого — рабочего, который вместе с коллегами был заблокирован и погиб из-за задымления в шахте в Соликамске. Ранее сообщалось об обнаружении тел восьми погибших.

В развернутом на месте ЧП оперативном штабе сообщили, что тело девятого погибшего было обнаружено в том же помещении, где ранее были найдены останки шести человек, передает ТАСС. Подъем найденных тел пока не начат. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последнего очага возгорания.

Ранее сообщалось, что накануне утром произошло задымление в строящейся шахте компании "Уралкалий" в Соликамске. Всего в стволе работали 17 человек, восемь из которых после инцидента благополучно вышли на поверхность. В зоне задымления оказались заблокированы девять человек — сотрудники подрядной организации. По уточненным данным, это жители Пермского края, Башкирии и Краснодарского края.

На месте происшествия развернут оперативный штаб, работу которого возглавляет губернатор Пермского края Максим Решетников. Как уточнили в компании "Уралкалий", задымление было связано с проведением работ в строящемся стволе шахты, где загорелись монтажная пена и строительный мусор. Пожар возник на глубине 340 метров, а всего глубина шахты составляет 500 метров.

Следственным управление СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек").