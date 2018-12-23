Спасатели готовятся поднять на поверхность тела погибших в шахте в Соликамске

Спасательная группа готовит эвакуацию тел девяти человек, погибших в результате пожара в шахте в Соликамске. Обнаружены тела всех рабочих подрядной организации, которые были заблокированы в шахте из-за задымления и погибли.

Задымление в 4-м строящемся стволе Соликамского калийного рудоуправления-3 (СКРУ-3) компании "Уралкалий" произошло накануне около 10:04 по московскому времени. В стволе шахты работали 17 человек, из них восемь вышли на поверхность и не пострадали. Под землей остались девять сотрудников подрядной организации "УС-30", среди них были жители Пермского края, Башкирии и Краснодарского края.

Оперативный штаб на месте ЧП возглавляет губернатор Пермского края Максим Решетников, передает ТАСС. По словам представителей "Уралкалия", задымление было связано с проведением работ в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена и строительный мусор. Глубина шахты — 500 метров, пожар возник на глубине 340 метров.

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшем смерть трех и более человек.

Власти региона обещали оказать всестороннюю помощь родным и родственникам погибших. Cоболезнования родным погибших выразил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков.

В Соликамск уже выехали родственники погибших в шахте жителей Башкирии. Специалисты госинспекции труда Башкортостана подключится к расследованию обстоятельств гибели шахтеров в Соликамске, передает РИА Новости.

По словам временно исполняющего обязанности главы Башкирии Радия Хабирова, среди погибших горняков — трое жителей республики. Башкирские власти, по его словам, помогут семьям погибших земляков.