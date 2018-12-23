На водохранилище в Кемеровской области провалился под лед снегоход

В Кемеровской области спасатели ведут поиски водителя и пассажира снегохода, провалившегося под лед Беловского водохранилища. Еще один человек, находившийся на снегоходе, смог спастись.

Снегоход с людьми провалился под лед в ночь на воскресенье на Беловском водохранилище в районе села Менчереп. Выплыл 28-летний пассажир транспортного средства, водителя и второго пассажира ищут, рассказали ТАСС в экстренных службах региона.

Беловское водохранилище известно также как Беловское море, его создали искусственно на реке Иня более 50 лет назад как пруд-охладитель для Беловской ГРЭС. Последняя обеспечивает электричеством Кемерово, Новокузнецк, город Белово и другие населенные пункты.