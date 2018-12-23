Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ, Ковальчук – второй

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги объявила лучших игроков по итогам очередного дня регулярного чемпионата. Первой звездой был признан российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров.

Форвард молний впервые за карьеру набрал пять очков в победном матче против "Эдмонтона" (6:3), забросив шайбу и отдав четыре результативные передачи. Он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров лиги.

Второй звездой дня признан еще один российский нападающий из клуба "Лос-Анджелеса Кингз" Илья Ковальчук, который оформил дубль в игре против "Сан-Хосе" (3:2 ОТ). При этом вторую и победную шайбу форвард забросил в овертайме.

Третьей звездой стал голкипер "Виннипег Джетс" Лоран Броссуа, который отразил все 40 бросков по своим воротам в игре с "Ванкувер Кэнакс" (1:0).