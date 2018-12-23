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23 декабря 201811:03

Составлен рейтинг регионов, где может начаться третья мировая война

В 2019 году наиболее "горячими" регионами, где может начаться Третья мировая война, останутся Южно-Китайское море, Украина, Персидский залив и Корейский полуостров. Обзор "горячих точек" подготовил профессор Военного колледжа армии США, колумнист журнала The National Interest Роберт Фарли.

Первой локацией, по мнению Фарли, считается Южно-Китайское море, в котором развернулось противостояние США и КНР. Пока война идет торговая, в рамках экономических санкций. Однако по мере ухудшения двусторонних отношений конфликт может выйти за эти рамки.

Другим вероятным местом начала третьей мировой Фарли считает Украину. Инцидент в Керченском проливе вызвал эскалацию напряженности в регионе. Подогреет ситуацию неопределенности предстоящие выборы на Украине: президентские и парламентские.

Остается "горячим" регионом и Персидский залив, в котором напряженность растет из-за экономического давления США на Иран, а также конфликтов в Йемене и Сирии. Любое проявление нестабильности может привести к открытому столкновению между США, Россией и даже Китаем.

Завершает "горячий рейтинг" Корейский полуостров. Отношения между Вашингтоном и Пхеньяном могут испортиться в любой момент, а разногласия по корейскому вопросу имеются и у других важных игроков – Китая и Японии.

Другие "горячие точки" со времени могут возникнуть и в других регионах, пишет Фарли. При этом ближайшее будущее, вероятно, станет более опасным, чем недавнее прошлое, считает профессор.

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