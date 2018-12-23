Шредер: американцы политическим давлением заставляют немцев купить сланцевый газ

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер объяснил политическое давление США на европейцев желанием продать им свой сланцевый газ, вытеснив Россию из энергетического рынка Европы. В интервью газете Welt am Sonntag Шредер заявил, что американцы стараются помешать постройке газопровода "Северный поток-2" не из "любви к Украине", а с целью навязать Европе сжиженный природный газ из США.

"Американский газ хуже по качеству, но при этом дороже, чем тот, который поставляют по трубопроводу", — отметил экс-канцлер.

Шредер уверен в необходимости независимой экономической политики для Германии. Никто не должен определять, с кем немцам торговать, а с кем — нет, отметил он. Несмотря на "дружбу и уважение" с США, считает Шредер, давление на Германию "неприемлемо".

"Иран, Китай, Россия - если так пойдет и дальше, то скоро нам уже ни с кем нельзя будет иметь экономические отношения", - подчеркнул Шредер.

Шредер не считает себя антиамериканистом, а стремится к сохранению "относительной независимости ФРГ от США", пишет РИА Новости.