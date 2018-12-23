Маск считает российский ракетный двигатель великолепным

Руководитель компании SpaceX Илон Маск считает конструкцию двигателя РД-180 великолепной. Двигатель изготовлен на российской производственном объединении "Энергомаш" и поставляется в США для установки на ракету-носитель Atlas-5.

"Стыдно, что Boeing и Lockheed нужно использовать российский двигатель, однако конструкция великолепна", — написал Маск в Twitter.

Жидкостные двигатели РД-180 работали в первой ступени американских ракет уже 85 раз, пишет РИА Новости.