Медведева не вошла в состав сборной России на чемпионат Европы

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 января. В него не вошла двукратная чемпионка мира и призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева.

Данное решение было принято на заседании исполкома федерации. В Минск представлять Россию в женском одиночном катании поедут Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова. Медведева же будет запасной вместе с еще одной чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой.

Напомним, что состав на первенство Европы формировался по итогам чемпионата России, который в субботу завершился в Саранске. По его итогам Медведева заняла лишь седьмое место.