В Харькове в яму на дороге свалились два автомобиля. Видео

В Харькове в яму, вырытую коммунальными службами месяц назад, свалился сначала один автомобиль, а потом другой.

Сегодня утром, 23 декабря, на улицах города было туманно. Водитель автомобиля Volkswagen не заметил ограждений и упал в яму.

Как только машину вытащили с помощью автокрана, в яму свалился автомобиль ВАЗ.

Подобные инциденты в Харькове происходят с завидной регулярностью. Так, в минувшую пятницу, в похожую яму на другой улице свалился нетрезвый прохожий — оперся на ограждение и упал вниз.

К удивлению очевидцев, которые помогли мужчине выбраться, на нем не было ни царапины.