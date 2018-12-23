Израиль уверен в своей безопасности и без американских военных в Сирии

Израильские военные призывают не переоценивать значимость вывода войск США из Сирии, о котором объявил недавно американский президент Дональд Трамп. По словам главы израильского генштаба Гади Айзенкота, Израиль на протяжение десятилетий обеспечивал свою безопасность в одиночку. Армия обороны Израиля, по его словам, действовала независимо в течение всех этих десятилетий, в том числе "в последние несколько лет, когда в Сирии присутствовали силы США и России".

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после заявления Трампа дал понять, что активизирует противодействие враждебному присутствию в Сирии Ирана и его сателлитов, передает РИА Новости. На момент объявления о выводе войск в Арабской Республике находились около двух тысяч американских военнослужащих.

По словам представителей руководства еврейского государства, только за последние два года израильские военные не менее 200 раз наносили удары по Сирии. В результате этого, по утверждению Тель-Авива, присутствие иранских сил там уже сократилось по меньшей мере на 24 процента.

Действия российских военных в Сирии создали там "новую ситуацию", став важным фактором, который израильтянам приходится учитывать при планировании своих операций, отметил Айзенкот. С осени 2015 года между российскими и израильскими военными действует система "деконфликтинга": это набор механизмов и процедур взаимодействия, используемых во избежание случайных боестолкновений и иных инцидентов в Сирии. Главный элемент этой системы — линия оперативной связи между российской авиабазой Хмеймим и израильским командно-штабным комплексом "Кирия" в Тель-Авиве.

"Деконфликтинг", однако, не помог предотвратить инцидент с российским самолетом-разведчиком Ил-20, сбитым над Средиземным морем 17 сентября. Самолет был сбит системой ПВО Сирии С-200, однако в российском Минобороны возложили вину за это на Израиль.

Израильские самолеты в это время атаковали объекты на территории Сирии, сирийские средства ПВО вели ответный огонь, и одна из сирийских ракет попала в российский самолет. По заявлению военного ведомства РФ, израильские летчики "подставили" российский Ил-20 под удар сирийских ПВО. На борту сбитого самолета находились 15 российских военных, все они погибли.

Россия после инцидента со сбитым Ил-20 приняла решение отправить в Сирию свои зенитные ракетные комплексы С-300.