Россияне не пострадали от цунами в Индонезии

Россиян в числе пострадавших от цунами в Индонезии, по предварительным данным, нет. Об этом заявил пресс-атташе посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин.

"Мы направили запрос и ждем официальных данных от властей", — приводит слова Тетюшина РИА Новости. Представитель посольств РФ отметил, что район, подвергшийся удару стихии, не является популярным туристическим направлением.

Ранее сообщалось, что число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, достигло 168 человек, 745 пострадали и еще 30 человек числятся пропавшими без вести. Ведется эвакуация пострадавших, более 400 домов и зданий оказались разрушены. Причиной массовой гибели людей в Индонезии стало недавнее извержения вулкана Анак-Кракатау. Последовавшее вслед за этим цунами было зафиксировано в ночь с субботы на воскресенье в Зондском проливе.

Индонезийский архипелаг, состоящий почти из 20 тысяч островов, расположен в тихоокеанском Огненном кольце, и тектонические катаклизмы фиксируются здесь в среднем пять-шесть раз в сутки.