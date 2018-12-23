Спасатели тушат пожар в шахте в Соликамске на глубине 340 метров. Площадь возгорания оценивается в 5 квадратных метров.

Одновременно сотрудники экстренной службы ищут тело девятого погибшего строителя.

Родные погибших при пожаре в шахте получат по миллиону рублей от властей Пермского края, пишет ТАСС.

Как считает губернатор Максим Решетников, "сейчас очень важно каждую семью взять на сопровождение", так как у рабочих осталось "очень много малолетних детей".

Организация "УС-30", сотрудники которой работали в шахте, выплатит их семьям по 2 миллиона рублей, а также каждый иждивенец получит среднемесячную зарплату за прошедший год.

Как сообщается, погибшие строители были застрахованы на миллион рублей каждый.

Пожар и задымление на шахте компании "Уралкалий" произошли в субботу – вспыхнули пена и мусор. В стволе работали 17 человек: восемь из них поднялись на поверхность. Возбуждено уголовное дело.