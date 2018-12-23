Трагедия в Соликамске: Путин поручил выяснить причины и помочь семьям погибших

В связи с аварией на шахте в Пермском крае президент России Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором региона Максимом Решетниковым и главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент выслушал их доклады, поручив сделать все необходимое, чтобы помочь пострадавшим и семьям погибших. Путин также поручил органам следствия выяснить причины, которые привели к гибели людей, передает "Интерфакс".

Глава края Максим Решетников также рассказал журналистам о телефонном разговоре с президентом. По его словам, президент запросил отчет по ситуации. По словам Решетникова, от главы государства было получено "два основных поручения: максимальная помощь родным и близким и максимально объективное и всестороннее изучение обстоятельств, почему так произошло".

Ранее Решетников доложил о ходе спасательной операции в Соликамске и мерах по оказанию помощи пострадавшим главе правительства России Дмитрию Медведеву. Премьер подчеркнул, что в случае необходимости федеральные власти окажут всеобъемлющую помощь горнякам и их семьям, передает ТАСС.

Задымление в 4-м строящемся стволе Соликамского калийного рудоуправления-3 (СКРУ-3) компании "Уралкалий" произошло накануне около 12:04 по местному времени (10:04 по Москве). В стволе шахты работали 17 человек, восемь из них вышли на поверхность и не пострадали. Под землей на глубине 364 метров остались девять сотрудников подрядной организации ФГУП "УС-30".

По словам представителей "Уралкалия", задымление было связано с проведением работ в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена и строительный мусор. Глубина шахты — 500 метров, пожар возник на глубине 340 метров.

По информации следователей, найдено восемь тел погибших в результате пожара в шахте. Спасатели продолжают поиски тела девятого рабочего.

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшем смерть трех и более человек.

Начальник ФГУП "УС-30" Андрей Максимов выразил соболезнования и попросил прощения у родственников погибших.