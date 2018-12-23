Больницу в Новосибирске мог поджечь смертельно больной пациент

Пожар в хирургическом отделении городской клинической больницы №2 в Новосибирске потушен. Как сообщили РИА Новости в областном МЧС, из здания эвакуировали 52 пациента, из них 12 человек лежачих.

По предварительным данным, к пожару мог привести поджог кровати одним из пациентов с последней стадией рака. Он лежал в палате на третьем этаже. Как рассказал источник агентства, возможно, мужчина поджог мебель и оборудование в палате. По свидетельству медиков, больной также курил в помещении. При пожаре он погиб.

Пожарные ликвидировали огонь на площади в 20 квадратных метров, пишет ТАСС. Хирургическое отделение не работает, пациентов перевели в другие корпуса.