Резолюция ООН по Крыму: в Симферополе ждут извинений

Представители стран, поддержавших в ООН украинскую резолюцию о "нарушениях прав человека в Крыму", для начала должны побывать в республике, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. По словам парламентария, ему "стыдно за те государства, которые голосуют за резолюцию, не зная сути вопроса", передает ТАСС.

Власти Крыма готовы принять комиссию ООН, допустить ее во все населенные пункты, не составляя для нее никаких программ, отметил он. И если представители ООН не обнаружат нарушений прав человека, они должны выйти на площадь имени Ленина в центре Симферополя и "при многочисленном стечении народа извиниться за те безобразия, которые они творят вместе с Украиной".

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла украинский вариант резолюции по Крыму, осуждающей "нарушение прав человека" и "незаконное установление российских законов, юрисдикции и управления" на полуострове.

Документ поддержали 67 делегаций стран-членов ООН, в том числе США, ЕС, Турция и Япония. Против выступили 27 делегаций, включая представителей Китая, Индии, Сирии и ЮАР. Еще 70 стран при голосовании воздержались. Ранее замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица, выступая в ООН, обвинил российские власти в "пытках, сексуальном насилии и других нарушениях прав жителей Крыма".

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин в связи с этим подчеркнул, что Украина уже четыре года подряд упорно представляет мировому сообществу ситуацию в Крыму как вооруженный конфликт, тогда как полуостров перешел под юрисдикцию РФ в результате референдума.

Глава республики Сергей Аксенов также пригласил представителей ООН, ОБСЕ, Европарламента в Крым, чтобы оценить реальную ситуацию в регионе. "Подобные документы откровенно игнорируют мнение самих крымчан", — считает Аксенов.