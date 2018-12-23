В Индонезии цунами убили участников группы Seventeen и зрителей

В Индонезии от цунами пострадали участники местной популярной группы Seventeen и зрители, собравшиеся посмотреть ее выступление на пляже. Погибли басист и гастрольный менеджер коллектива. Спасатели ищут гитариста, ударника, жену вокалиста и еще одного участника Seventeen, пишет РИА Новости.

На концерт в районе Пандегланг на острове Ява собрались сотни зрителей. В ночь на воскресенье многие их них были смыты огромными волнами. На данный момент известно о 168 жертвах и 745 раненых. Сотни людей включены в список пропавших без вести. О пострадавших россиянах сведений нет. Разрушены сотни строений, пишет ТАСС,

Цунами могло вызвать извержение вулкана Анак-Кракатау. Индонезийские метеорологи не стали объявлять угрозу, полагая, что высота волн не превысит метра. В действительности на берег обрушились трехметровые волны.