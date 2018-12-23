Путин поздравил с 85-летием японского императора Акихито

Российский лидер Владимир Путин поздравил с днем рождения японского императора Акихито, которому исполнилось 85 лет.

Путин пожелал коллеге здоровья и благополучия, всем японцам процветания. Кроме того, политик выразил надежду, что российско-японские отношения будут впредь развиваться только на благо народов.

В Японии к императорскому дворцу поздравить Акихито пришли свыше 82 тысяч человек. Это абсолютный рекорд, передает ТАСС.

Акихито занят трон еще в 1989 году. В 2016 году он выразил желание отречься от престола, и в 2017 году японский парламент принял соответствующий закон. 30 апреля Акихито отречется, а 1 мая 2019 года императором станет его сын Нарухито.

Император в Японии по конституции не считается главой государства, выполняет только церемониальные функции.

Тем временем японский премьер-министр Синдзо Абэ должен посетить Россию в начале 2019 года. Владимира Путина ждут с ответным визитом в июле 2019 года, передает "Интерфакс".