В Краснодаре налетчик избил продавщицу и ограбил кофейню. Видео

В Краснодаре преступник с лицом, закрытым капюшоном и очками, ворвался в экспресс-кофейню, избил продавщицу и ограбил кафе.

Инцидент произошел вчера днем, 22 декабря. Действия налетчика отличались крайней жестокостью — полторы минуты он избивал беззащитную женщину, после чего схватил деньги из кассы и сбежал.

В настоящее время преступник еще не пойман, его личность устанавливается. Пострадавшая женщина в больнице, о тяжести полученных ей травм не сообщается.