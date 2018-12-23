Порошенко пристыдили за обед в дорогом ресторане

Украинская журналистка Ярослава Коба выложила фото, на которых украинский лидер Петр Порошенко отдыхает в одном из самых дорогих ресторанов Киева, и попыталась воззвать к его совести.

Хоть бы постеснялись – военное положение, написала Коба на своей странице в Facebook.

Журналистка высказала предположение, что после дорогого ужина Порошенко отправится в рядовой супермаркет, чтобы сфотографироваться с посетителями и показать себя "народным" президентом.

Потом украинские СМИ указали, что в элитном ресторане с Порошенко находился и генпрокурор Украины Юрий Луценко.