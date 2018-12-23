Песков рассказал о клевете на Большой пресс-конференции Путина

На Большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина попали не журналисты, которые озвучили непроверенную информацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" некоторых присутствовавших на встрече с президентом представителей СМИ Песков назвал "набором новых элементов, которые заставляют задуматься".

Песков отметил, что немало вопросов, заданных главе государства, фактически являлись личными обращениями граждан и не имели никакого отношения к профессиональной журналистской деятельности. "Эти люди отняли время у настоящих журналистов", — с огорчением сказал Песков. Кроме того, по его словам, эти люди озвучивали не соответствующую действительности информацию. "По сути это можно назвать клеветой", — сказал он.

Большая пресс-конференция Владимира Путина, четырнадцатая по счету, прошла 20 декабря. Она длилась 3 часа 43 минуты, за это время главе государства задали 66 вопросов. От международной повестки (отношения с США, кризис на Украине, Сирия, протесты во Франции), экономического развития (цены на бензин, поддержка сельского хозяйства, добыча газа) до самых неожиданных и личных — например, о женитьбе.

Песков еще раз напомнил, что подобные мероприятия проводятся для того, чтобы довести до граждан страны политику государства, а также ответить на те вопросы, которые интересны журналистам. "Происходит смешение форматов", — сказал пресс-секретарь президента, имея в виду Прямую линию с президентом, организуемую для граждан. Тем не менее, по мнению Пескова, ежегодная пресс-конференция президента проходит "блестяще" и по-прежнему остается "беспрецедентным форматом". "Ни один из мировых лидеров, наверно, не способен повторять в таком режиме такой формат общения", — отметил он.

Песков заметил, что для российского президента не существует вопросов, на которые он не смог бы ответить. "Абсолютно нет", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос в эфире программы. Приведя в пример вопросы украинского журналиста и корреспондента одного из оппозиционных изданий, Песков обратил внимание на открытость президента для любых вопросов. "Это ли не лучшим образом показывает, что он готов на них отвечать?" — подытожил Песков.