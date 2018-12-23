Российские керлингистки выиграли международный турнир в Японии

В японской Каруидзаве завершился международный турнир по керлингу. Женская сборная России, за которую выступали Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Юлия Портунова, Юлия Гузиева, заняла первое место.

В финале турнира россиянки одержали победу над команду из Японии со счетом 8:3. Третье место заняла еще один японский коллектив.

Отметим, что в турнире участвовали 15 команд из Японии, России, Южной Кореи, Шотландии и Канады.