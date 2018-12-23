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23 декабря 201817:04 Дмитрий Киселёв

Америка выходит из ДРСМД под "благовидным" предлогом

США выходят из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он был подписан с нашей стороны лидером СССР Михаилом Горбачевым в 1987 году и до сих пор запрещает России и США иметь наземные ракеты с радиусом действия от 500 километров до 5500 километров. Тема сейчас очень острая, поскольку Америка объявила, что из Договора выходит. Есть уже и дата — со 2 февраля. Для выхода нужен благовидный предлог. Он всегда благовиден, если во всем обвинить Россию. Доказательств в этом случае уже давно не требуется. Так и сделали.

Самым подробным образом президент РФ и главнокомандующий нашими Вооруженными силами Владимир Путин изложил позиции России, выступая недавно перед генералами в Минобороны. При этом Путин особо подчеркнул несбалансированность с нашей стороны, допущенную при подписании ДРСМД с Америкой в уже далеком 1987 году.

"Ликвидировались ракеты наземного базирования, а у Советского Союза не было других. У США были и морского, и воздушного базирования, а у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза это было одностороннее разоружение. Зачем руководство СССР пошло на это одностороннее разоружение, одному богу известно. Но это было сделано. А наши партнеры продолжали развивать такие системы вооружения, повторяю, морского и воздушного базирования", — отметил глава государства.

Вот это как раз принципиальный момент. Американцы сохранили себе в этой дальности свои крылатые "Томагавки" на боевых кораблях в Европе, а у СССР ничего подобного тогда не было. Я уж не говорю о том, что "Томагавками" были вооружены и корабли других стран НАТО. А мы все свои ракеты средней и меньшей дальности попилили на куски. Американцы тоже сократили у себя свои наземные "Першинги", но вышло вроде как для отвода глаз, поскольку сохранили мобильный арсенал ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Возник дисбаланс. Вот почему Путин сейчас, хоть стилистически и мягко, но все же возмутился, как он выразился, "односторонним разоружением" СССР, на которое пошел тогда Горбачев. То есть территория СССР осталась под прицелом натовских ракет средней и меньшей дальности, а европейская территория стран НАТО — нет.

Понятно, что их такое положение устраивало. До тех пор, пока в России не появились новые ракеты на кораблях и самолетах, которые хоть и имеют дальность от 500 километров до 5,5 тысячи, но все же не подпадают под ограничения ДРСМД, поскольку размещены не на земле. Например, блестяще показавшие себя в Сирии ракеты "Калибр" пущены с Каспия, но с кораблей класса "река – море". Такой ракетный кораблик оттуда вполне по нашим внутренним рекам и каналам может довольно быстро догрести до Балтики. У него осадка-то чуть больше двух с половиной метров. Кому-то неприятно? Возможно. Но не нарушает ДРСМД. То же самое с нашими новыми ракетами воздушного базирования Х-101 и "Кинжал".

"Да, меняется ситуация. Но не за счет того, что мы нарушили Договор. Мы ничего не нарушаем. Ситуация меняется и в том смысле, что другие страны развивают такие виды вооружения. Таких стран много на самом деле", — сказал Путин.

Это уже следующий аспект проблемы. Действительно, ДРСМД запрещает иметь и производить ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования только двум странам — США и России — в то время как такие ракеты уже имеют Израиль, Иран, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Северная Корея и, конечно же, Китай. Любопытно, что у большинства из них есть и ядерное оружие. Это так. К слову.

Еще есть группа стран, которые могут легко и быстро такие ракеты у себя завести. Но для США в приведенном списке важен прежде всего Китай. Даже не Северная Корея. Именно у Китая уже тысячи ракет средней и меньшей дальности. И именно Китай сейчас для США — важнейший геополитический соперник.

Но если так, то почему бы Америке не согласиться на коллективные переговоры по расширению ДРСМД и приглашение туда, например, Китая? Так нет же. США не хотят для себя вообще никаких ограничений. Похоже, готовы на слом всей архитектуры международных соглашений, сдерживающих гонку вооружений. И уже нарушают.

"А вот они нарушают: "Иджисы" поставили в Румынию, сейчас в Польшу поставят. Это — прямое нарушение. А ударные беспилотники, которые соответствуют всем характеристикам ракет средней и меньшей дальности? Используются уже вовсю, и ничего. То есть впрямую нарушают, а нам предъявляют какие-то гипотетические, ничем не обоснованные претензии", — возмущен российский лидер.

Путин говорит еще и об американских претензиях по нашей наземной ракете 9М729. Это вариант ракеты для комплекса "Искандер-М". Но все ее испытания — в рамках ДРСМД. США переполняют лишь подозрения. Ни одного конкретного факта против России в Вашингтоне привести не могут. А говорить по существу в Пентагоне отказываются.

В любом случае, для нас сегодня важно, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений. Для нас советский опыт здесь — большой урок. Уже ученые. Военные расходы Россия вообще-то в перспективе планирует даже сокращать, а на военных производствах — увеличивать долю гражданской продукции. То есть, и это важно, как бы сейчас себя ни повела Америка, мы спокойны с уже созданным заделом и без чрезмерных трат.

"У нас и так все есть, но если произойдет то, чем нас пытаются пугать, ну, что же, нам придется ответить соответствующим образом. Но, повторяю, для того чтобы быть эффективными в целом, нужно быть очень дисциплинированными. У нас для этого все есть, и нам хватит ресурсов, которые мы направляем на цели обеспечения обороны и безопасности страны", — заявил Владимир Путин.

Текст: "Вести недели"

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