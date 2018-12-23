Америка выходит из ДРСМД под "благовидным" предлогом
США выходят из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он был подписан с нашей стороны лидером СССР Михаилом Горбачевым в 1987 году и до сих пор запрещает России и США иметь наземные ракеты с радиусом действия от 500 километров до 5500 километров. Тема сейчас очень острая, поскольку Америка объявила, что из Договора выходит. Есть уже и дата — со 2 февраля. Для выхода нужен благовидный предлог. Он всегда благовиден, если во всем обвинить Россию. Доказательств в этом случае уже давно не требуется. Так и сделали.
Самым подробным образом президент РФ и главнокомандующий нашими Вооруженными силами Владимир Путин изложил позиции России, выступая недавно перед генералами в Минобороны. При этом Путин особо подчеркнул несбалансированность с нашей стороны, допущенную при подписании ДРСМД с Америкой в уже далеком 1987 году.
"Ликвидировались ракеты наземного базирования, а у Советского Союза не было других. У США были и морского, и воздушного базирования, а у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза это было одностороннее разоружение. Зачем руководство СССР пошло на это одностороннее разоружение, одному богу известно. Но это было сделано. А наши партнеры продолжали развивать такие системы вооружения, повторяю, морского и воздушного базирования", — отметил глава государства.
Вот это как раз принципиальный момент. Американцы сохранили себе в этой дальности свои крылатые "Томагавки" на боевых кораблях в Европе, а у СССР ничего подобного тогда не было. Я уж не говорю о том, что "Томагавками" были вооружены и корабли других стран НАТО. А мы все свои ракеты средней и меньшей дальности попилили на куски. Американцы тоже сократили у себя свои наземные "Першинги", но вышло вроде как для отвода глаз, поскольку сохранили мобильный арсенал ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Возник дисбаланс. Вот почему Путин сейчас, хоть стилистически и мягко, но все же возмутился, как он выразился, "односторонним разоружением" СССР, на которое пошел тогда Горбачев. То есть территория СССР осталась под прицелом натовских ракет средней и меньшей дальности, а европейская территория стран НАТО — нет.
Понятно, что их такое положение устраивало. До тех пор, пока в России не появились новые ракеты на кораблях и самолетах, которые хоть и имеют дальность от 500 километров до 5,5 тысячи, но все же не подпадают под ограничения ДРСМД, поскольку размещены не на земле. Например, блестяще показавшие себя в Сирии ракеты "Калибр" пущены с Каспия, но с кораблей класса "река – море". Такой ракетный кораблик оттуда вполне по нашим внутренним рекам и каналам может довольно быстро догрести до Балтики. У него осадка-то чуть больше двух с половиной метров. Кому-то неприятно? Возможно. Но не нарушает ДРСМД. То же самое с нашими новыми ракетами воздушного базирования Х-101 и "Кинжал".
"Да, меняется ситуация. Но не за счет того, что мы нарушили Договор. Мы ничего не нарушаем. Ситуация меняется и в том смысле, что другие страны развивают такие виды вооружения. Таких стран много на самом деле", — сказал Путин.
Это уже следующий аспект проблемы. Действительно, ДРСМД запрещает иметь и производить ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования только двум странам — США и России — в то время как такие ракеты уже имеют Израиль, Иран, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Северная Корея и, конечно же, Китай. Любопытно, что у большинства из них есть и ядерное оружие. Это так. К слову.
Еще есть группа стран, которые могут легко и быстро такие ракеты у себя завести. Но для США в приведенном списке важен прежде всего Китай. Даже не Северная Корея. Именно у Китая уже тысячи ракет средней и меньшей дальности. И именно Китай сейчас для США — важнейший геополитический соперник.
Но если так, то почему бы Америке не согласиться на коллективные переговоры по расширению ДРСМД и приглашение туда, например, Китая? Так нет же. США не хотят для себя вообще никаких ограничений. Похоже, готовы на слом всей архитектуры международных соглашений, сдерживающих гонку вооружений. И уже нарушают.
"А вот они нарушают: "Иджисы" поставили в Румынию, сейчас в Польшу поставят. Это — прямое нарушение. А ударные беспилотники, которые соответствуют всем характеристикам ракет средней и меньшей дальности? Используются уже вовсю, и ничего. То есть впрямую нарушают, а нам предъявляют какие-то гипотетические, ничем не обоснованные претензии", — возмущен российский лидер.
Путин говорит еще и об американских претензиях по нашей наземной ракете 9М729. Это вариант ракеты для комплекса "Искандер-М". Но все ее испытания — в рамках ДРСМД. США переполняют лишь подозрения. Ни одного конкретного факта против России в Вашингтоне привести не могут. А говорить по существу в Пентагоне отказываются.
В любом случае, для нас сегодня важно, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений. Для нас советский опыт здесь — большой урок. Уже ученые. Военные расходы Россия вообще-то в перспективе планирует даже сокращать, а на военных производствах — увеличивать долю гражданской продукции. То есть, и это важно, как бы сейчас себя ни повела Америка, мы спокойны с уже созданным заделом и без чрезмерных трат.
"У нас и так все есть, но если произойдет то, чем нас пытаются пугать, ну, что же, нам придется ответить соответствующим образом. Но, повторяю, для того чтобы быть эффективными в целом, нужно быть очень дисциплинированными. У нас для этого все есть, и нам хватит ресурсов, которые мы направляем на цели обеспечения обороны и безопасности страны", — заявил Владимир Путин.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
- Чиновники отправили на отдых вместо инвалидов своих детей
- Пожар на шахте в Соликамске расследует СК
- Главу "новой церкви" Украины разыграли по телефону
- Цунами смыло поп-группу прямо во время концерта
- Американцы выяснили, где может начаться Третья мировая война
Самое читаемое
-
Врачи бросили больного с трепанацией на полу среди мусора. Видео
- В Новокузнецке подросток замерз по пути из школы домой
- Полицейский мобильником заткнул рот задержанному
- В Одессе нашли цистерну со скелетами
- Зарубежные медики отказались помочь мальчику из Черемхово, узнав о его состоянии
Вести.Экономика
-
Пике рубля: доллар по 69 руб., евро рвется к 80 руб. Что дальше?
- Рынок акций США: возвращение призрака, в которого никто не верил
- Президент РФ разъяснил ситуацию с ценами на бензин в России и во Франции
- Топ-10 провалов Apple в 2018 году
- Как Мнучин пытался спасти рынки и почему попытка оказалась провальной?
Вести.Hi-tech
-
"Яндекс" назвал главное, что интересовало россиян в 2018-м
- Россиянам упростят жизнь, создав "цифровые профили"
- Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Обзор Nokia 5.1 Plus: плюс за "безрамочность"
Авто.Вести.Ru
-
"Убийца Tesla" от Jaguar: старт продаж и цены в России!
- Объявлены российские цены на новый Range Rover Evoque
- Названы самые ликвидные машины с пробегом в России
- Chery готовит два новых кроссовера для России
- Названа цена предзаказа седана Aurus Senat
Недвижимость
-
Известная писательница сломала руку, пробираясь в замурованную квартиру
- Риелторы советуют сносить дома, а не пытаться их продать
- У пенсионера вынесли всё, спасая его от мусора
- Суд рассказал, когда единственное жилье могут изъять за долги
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Узника концлагерей переселят из вокзальной кладовки в квартиру
Вести.Медицина
-
Детская присыпка вызывает рак
- Просто волшебство: неоперабельная опухоль мозга бесследно исчезла
- Говорят ученые: в ресторанных блюдах больше калорий, чем в фастфуде
- «Не ори на меня»: как скандалы в семье помогают жить дольше
- Осторожно, фейерверк: почему нужно держаться подальше от новогодних салютов
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Паспорта национальных проектов готовы: что именно президент поручил премьеру
- Трамп спел с вилами в руках
- В Киеве ели, пили, веселились и решили объявить Москве войну
- Британские военные оказались бессильны перед дроном
- Классика не в тренде: музыкальным школам предложили сменить формат
Вести-Москва
-
Идею Центральных диаметров начинают воплощать в жизнь
- Мошенники придумали новый способ нажиться на пенсионерах
- В Москве открылись елочные базары
- В Исторической библиотеке нашли неопубликованное письмо Тургенева
- Ледовое шоу, забег Дедов Морозов и необычные елочные игрушки: отправляемся за новогодним настроением
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
«Ты - киберкOMENтатор»: стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Человек впервые поднялся в космос на частном космическом корабле
- Обнаружена планета, которая испаряется рекордными темпами
- Планета цыплят: учёные назвали главный символ современной эпохи
- Неандертальские гены дали ключ к пониманию эволюции человеческого мозга
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний