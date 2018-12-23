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23 декабря 201817:14 Валентин Богданов

Предательство союзников и глобальная опасность: в чем винят Трампа?

В США с февраля в отставку из-за разногласий с Трампом уходит министр обороны Джеймс Мэттис. А сам Трамп заявил, что выводит из Сирии американские войска. В Москве в это верят с трудом.

Двери на замке, внутри ни одного туриста. Federal Hall на Уолл-стрит, как и остальные федеральные музеи США, прекратил свою работу из-за так называемого shut down. Первый американский Капитолий (здесь проходила инаугурация Джорджа Вашингтона) не откроется до тех пор пока в Капитолии действующем не договорятся по бюджету.

Без оплаты накануне праздников остались 800 тысяч госслужащих, включая сотрудников NASA и Налоговой службы. Кошмар перед Рождеством — так приостановку финансирования правительства (кстати, третью за год, чего не было в США уже 40 лет) называет пресса. Явью кошмар стал после того, как демократы в Сенате отказались выделить 5 миллиардов долларов, которые Дональд Трамп просил на достройку стены на границе с Мексикой.

Стену своей мечты хозяин Белого дома изобразил в Twitter. Эффективную и прекрасную, как сам описал забор с заостренными металлическими кольями, а за одно намекнул: он-то для Америки сэкономил. На Сирии.

Приписав себе победу над ИГИЛ (запрещено в РФ) — при том что российские военные летчики в день наносили по террористам ударов больше, чем вся проамериканская коалиция за месяц, — Трамп послал тревожный сигнал сирийским курдам — как раз упоминанием Турции. Основной контингент США (всего выводу подлежат 2000 человек плюс госдеповцы) располагается на северо-востоке страны в Рожаве. До последнего времени наличие там американцев удерживало Анкару от начала военной операции.

Республиканцы и демократы винят Трампа в предательстве союзников. Мол, кто его знает, сколько впереди войн: без поддержки на местах не обойтись, а веры нам теперь совсем не будет.

"Решение об уходе американцев из Сирии, на мой взгляд, — это колоссальная ошибка. По сути, мы отдаем страну России и в большей степени Ирану", — считает сенатор-республиканец Марко Рубио.

Но Трамп ли составлял планы? Еще до его прихода стратегически США не добились в Сирии намеченных целей. Свергнуть Башара Асада не удалось, отряды ИГИЛ уничтожили в результате ударов российских ВКС, действий российских Сил специальных операций и военных успехов сирийской армии. Как уничтожены были и разношерстные группы боевиков. Вскоре будет минус еще одна — это так называемая новая сирийская армия, окопавшаяся на границе Сирии с Иорданией. Американский спецназ должен уйти и оттуда, с базы Ат-Танф, откуда боевикам США оказывали поддержку, спровоцировав гуманитарную катастрофу в лагере Рукбан. О ней неоднократно сообщали миру российские дипломаты.

"Мы давно говорили о том, что незаконное военное присутствие стран, которых Сирию не приглашали, должно быть прекращено. Мы рассчитываем на то, что борьба с остатками ИГИЛ интенсифицируется, потому, что, откровенно говоря, в последнее время американцы вели ее ни шатко ни валко. Это говорит о новой перспективе для продвижения политического диалога", — подчеркнул Василий Небензя, постперд РФ при ООН.

В Дамаске новость о выводе войск восприняли настороженно. "Мы хотим увидеть, подлинное это решение или нет. Вы можете вспомнить, что при администрации Обамы и администрации Буша было много подобных решений о выводе американских сил из Ирака. Но они по-прежнему там", — сказал Башар Джаффари, постоянный представитель Сирии при ООН.

Пока американский спецназ готовится вылетать из Сирии, противники такого решения вылетают из своих кабинетов. Очередной — это посланник США в антиигиловской коалиции Бретт Макгерк. Год назад он и помыслить не мог, как все повернется.

Макгерк, как и госсекретарь Помпео, советник по нацбезопасности Болтон и глава Пентагона Мэттис, был из тех, кто буквально висел у Трампа на руках, пытаясь его остановить. Выходу из Сирии и сокращению контингента в Афганистане (пока что в половину численности) все они сопротивлялись до последнего, но первым прекратил именно Мэттис — попросился на пенсию.

Генерал по прозвищу Бешеный Пес по меркам трамповской администрации, откуда, бывает, увольняют и через неделю после назначения, казался ископаемым. Продержался почти два года. При этом еще и в статусе белой вороны. Вечный госслужащий среди бизнесменов, аскет среди ценителей красивой жизни. Правда, был у Мэттиса важный плюс. Он умел находить с "ястребами" из Конгресса, то есть птицами одного с ним полета, контакт. Наверное, потому и не ответил на письмо российского министра обороны Сергея Шойгу, который предлагал обсудить судьбу договора о ракетах средней и малой дальности. Американцы договор нацелились разорвать, что подтвердило и голосование ООН. Россия вынесла на Генассамблею резолюцию в поддержку ДРСМД.

46 — против, 43 – за, огромное количество воздержавшихся или просто неголосовавших государств. Вашингтон "выехал" на блоковой дисциплине (поддержку дали страны НАТО или те, кто об Альянсе мечтает), поставив под угрозу стратегическую безопасность в Европе. И не только в ней.

"Страны, которые проголосовали против, говорили, что голосуют так не потому, что они не поддерживают продление ДРСМД, а потому, что их выдвинула страна, которая сама нарушает этот Договор. Но мы все знаем прекрасно, что в Вашингтоне принято политическое решение о выходе и его не изменили бы никакие наши разъяснения", — отметил Василий Небензя.

"Не разрывайте этот Договор!" — за прямолинейным заголовком редакционной статьи в The New York Times следует тщательное перечисление того, почему отказ от контроля за оружием массового уничтожения и средствами его доставки таит в себе глобальную опасность. Благодаря договоренностям двух держав тот же арсенал ядерных боеголовок в мире с 63 тысяч в 1986-м сократился до 8100 сегодня. Начав демонтаж мировой системы безопасности с выхода из ДРСМД, трудно будет сохранить от обрушения все здание. И Трампу как опытном застройщику об этом ли не знать.

Текст: "Вести недели"

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