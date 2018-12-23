Капитана "ПСЖ" ограбили прямо во время матча

Бразильский защитник и капитан французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Тиаго Силвы стал жертвой ограбления. Неизвестные забрались к нему в дом, когда тот находился на поле, и вынесли ценностей на один миллион евро.

Как сообщает РИА Новости, инцидент случился 22 декабря во время матча 19-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором "ПСЖ" встречался с "Нантом" и одержал победу со счетом 1:0.

Отмечается, что преступники похитили из дома несколько дорогих предметов. Самым ценным из них стали часы стоимостью 600 тысяч евро. Полиция начала расследование.