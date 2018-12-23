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23 декабря 201817:33 Дмитрий Киселёв

Политкультура на Украине: пессимизм и герой-предатель

Меньше ста дней осталось до даты президентских выборов на Украине. Они намечены на 31 марта будущего года. Праздники пролетят стремительно — и вот уж март будет на носу. Но уже сейчас нам важно уяснить себе особенности сложившейся на Украине политической культуры, ибо она окрашивает все общественные процессы.

15 лет назад второй президент Украины выпустил книгу с тогда еще дерзким названием — "Украина не Россия". Можно и согласиться, но лишь с добавлением: Украина не Россия, но еще меньше Европа. Отличий много. И прежде всего именно в политической культуре.

Существует масса тому доказательств. Например, недавняя драка в Верховной Раде. Дерутся зло, не стесняясь, словно в подворотне, а не в высшем законодательном органе страны. Картина привычна. Драки — уже неотъемлемая часть украинского парламентаризма. Как и голосование за других депутатов. Как спортивные сумки с наличностью, что заносятся в парламент в канун решения важных вопросов. Есть таксы и персональные расценки. Все это известно и даже не опровергается. "Торговый дом Верховная Рада" — выражение от первого президента Украины Кравчука.

При Порошенко все стало еще проще. Такова культурная норма, по умолчанию принятая в современной украинской политике. Но это для депутатов пряник. Еще есть и кнут. На законодателей принято просто орать и запугивать.

Вот, например, как спикер Верховной Рады Парубий — тот самый, который испачкан в крови от снайперских пуль на Майдане, — не стесняясь, принуждал депутатов правильно нажимать кнопки для голосования, требуя признать Степана Бандеру национальным героем. Незначительное большинство сложилось лишь с третьего раза.

Какая уж тут Европа… Тем более что в соседней Польше за пропаганду бандеровской идеологии теперь будут судить. И о какой Европе может идти речь, если Порошенко появляется на людях все больше в военной форме, а в Вооруженных силах Украины идет флешмоб — воины один за одним размещают в Сети свои фото с нашивками СС на форме. Возможно ли такое в Европе? Ни при каких обстоятельствах!

В насаждаемой после госпереворота культуре важный компонент — русофобия, ненависть к России и всему русскому. Пусть Украине и украинцам будет еще хуже, лишь бы России хоть как-то досадить. По принципу "нехай назло батьке свиньи ухи отгрызают".

Русофобия в украинской политической культуре нарастала со дня обретения незалежности и довела страну до краха. Ведь сейчас уже совершенно очевидно, что пик формы в своей истории Украина переживала в позднесоветскую эпоху. Страна тогда была самой большой по территории. Сейчас — меньше. Самой большой по население. Сейчас — куда меньше. Экономические показатели тогда тоже были наивысшими, недосягаемыми по нынешним временам. И в стране просто-напросто был мир. А сейчас — раскол и гражданская война. Русофобия просто-таки руинировала Украину, доведя до нищенского и жалкого состояния.

Характерно в этом смысле открытое обращение к Петру Порошенко Инны Богословской — некогда депутата и активной сторонницы Евромайдана и ассоциации с ЕС.

"Ты взялся за вопрос армии и фактически уничтожил веру бойцов в себя. Ты уничтожил веру людей в то, что Украина должна быть страной-победителем. Ты взялся грязными руками за вопрос Церкви и фактически разрушил веру украинцев в свои конфессии, в свои церкви, в возможность жить на Украине всем вместе, несмотря на то, к какой вере или конфессии принадлежат те или иные граждане. Даже атеистам ты не дал возможность чувствовать себя свободными в собственной стране. Ты взялся за языковой вопрос и вместо того чтобы найти решение, фактически разрушил единство страны, которая уже давно согласилась на украинский как на государственный. Ты берешься за дела и все разрушаешь. Ты сделал неправду и, к большому сожалению, откровенную ложь своим главным орудием. Ты заврался сам, завралось твое окружение", — отметила Богословская.

На "ты" — к президенту. Может показаться фамильярным. Но это — литературный прием. Все обращение стилистически выдержано как бы от имени Украины-матери, а использование ритмически повторяющегося "ты" — пафос отчаяния. Формат удачный и вполне может породить в Сети флешмоб — цепь обращений к Порошенко.

"Сегодня у тебя уже нет времени уйти в отставку по состоянию здоровья, как ты это должен был бы сделать. Потому что твое здоровье бьет в набат и говорит: "Петр, ты нездоров!" А ты пьешь. И вся страна и весь мир видят, как человек, который по состоянию здоровья не может даже глотнуть спиртное, приходит в пьяном состоянии на официальные события. Это стыд, Петр! Ты хотел стать великим — ты становишься жалким", — уверена Инна Богословская.

Порошенко пьет. А русофобия пьянит нынешнюю украинскую власть. Да настолько, что по принципу "пьяному море по колено", глядишь — и толкнут страну на глупую войну ради чужих интересов. Вот уже секретарь Совбеза Украины Турчинов бахвалится взорвать Крымский мост. И вот уже объявлена подготовка новой военной провокации в Керченском проливе с приглашением участвовать в ней кораблям НАТО.

Блеф, пустая бравада — тоже часть современной политической культуры Киева. Безапелляционность и просто вранье. Еще сочетание несочетаемого. Иисуса Христа и Степана Бандеру там смело "сливают" в один флакон.

Вот как молодой митрополит Епифаний в одном приветствии прямо через запятую славит Господа и выкрикивает приветствие националистов, получая от строя даже забывших перекреститься ряженых священников нужный ответ: "Слава Иисусу Христу и Слава Украине!" Все — в присутствии Порошенко. Цирк!

Дело было 17 декабря в Днепре (ранее – Днепропетровск). Никогда еще не отличавшийся особой набожностью Порошенко сейчас берет с собой в свои агитационные поездки по стране Епифания — карманного митрополита карманной Церкви. Теперь это — тоже особенность политической культуры на Украине. Смотреть горько. Не выглядит как нечто жизнеспособное.

Куда приведет Украину ее сложившаяся политическая культура, неизвестно. Пессимизм уже глубоко вошел в украинскую жизнь. Институт социологии НАН Украины опубликовал опрос, по которому лишь 17% граждан страны считают, что жизнь как-нибудь наладится. Более 30% не знают, что и думать, а большинство — 52% — уже не ждут никакого улучшения. Довели.

Текст: "Вести недели"

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