Цунами в Индонезии: 222 человека погибли, 843 пострадали

Цунами в Индонезии унесло жизни минимум 222 человек. 843 пострадали. Ведется эвакуация, разрушены сотни домов и зданий.

Все жертвы цунами – граждане Индонезии, передает ТАСС.

Цунами произошло в ночь на воскресенье в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. Согласно докладу индонезийского Агентства метеорологии, климатологии и геофизики, цунами скорее всего было вызвано подводным оползнем. Причина появления оползня — вулканическая активность горы Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны

Власти Индонезии заявили, что в стране нет системы раннего предупреждения о цунами, вызванных подводными оползнями или вулканами в море. После землетрясений и цунами на острове Сулавеси стало ясно, что все эти системы сломаны, передает РИА Новости.