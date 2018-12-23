Вандализм по-голливудски: звезду Трампа измазали краской, похожей на кровь

Звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы Голливуда в очередной раз осквернили, сообщил в воскресенье новостной ресурс TMZ.com. Ее измазали красной краской, похожей на кровь, и нанесли свастику. При этом полиция Лос-Анджелеса, где расположена популярная у туристов достопримечательность, отказалась усилить патрулирование возле памятного знака. "Достаточно камер видеонаблюдения, размещенных поблизости", — сообщили изданию в полицейском департаменте. По мнению стражей порядка, они позволят оперативно пресекать вандализм, а также помогут опознать преступника.

Звезда Трампа появилась на знаменитой Аллее славы Голливуда в 2007 году после съемок нынешнего президента в роли ведущего реалити-шоу "Претендент" на канале NBC. Помимо Трампа, своей звезды удостаивались и другие американские политики. Например, президент Рональд Рейган и губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, до политической карьеры работавшие актерами. Всего на Аллее размещены более 2,6 тысячи звезд актеров певцов, музыкантов и шоуменов.

Это не первое нападение вандалов на звезду Трампа. Ее уже дважды разбивали кувалдой — в 2016 и 2018 годах. А в августе этого года совет города Западный Голливуд единогласно высказался за демонтаж звезды Трампа. Причина такого сурового решения: "отношение Трампа к женщинам и другие его действия, вызывающие беспокойство". Однако городская Торговая палата, в ведении которой находится Аллея, отказалась выполнять это решение, сославшись на то, что звезды являются частью истории.