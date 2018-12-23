Песков рассказал, когда пройдет "Прямая линия" с Путиным

"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным в следующем году традиционно пройдет перед майскими праздниками, а подготовка к ней начнется уже в ближайшее время. Об этом рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В уходящем году "Прямая линия" с Владимиром Путиным прошла 7 июня. Обращения россиян, полученные в ходе "Прямых линий", как правило, направляются главам регионов и в профильные министерства, рассказывал ранее Песков. По его словам, помощники Путина стараются после "Прямой линии" снабжать глав регионов информацией, чтобы помочь им видеть реальную картину в своем регионе. Составляются также подборки для министров.

В интервью "России 1" Песков рассказал и о прошедшей 20 декабря ежегодной Большой пресс-конференции президента. По его словам, нет таких вопросов, которых Владимир Путин боится: он "открыт для любых серьезных вопросов и готов на них отвечать". К примеру, президент знает, что журналист с Украины "не будет спрашивать его про успехи российской экономики", а представитель "Новой газеты" — "давать оценку тому, с каким количеством проблем удалось справиться за последние годы". Но именно президент дал слово этим журналистам, напомнил Песков.

По словам пресс-секретаря, у Путина "феноменальная память": буквально два раза прочитав текст, президент способен запомнить большое количество цифр, также у него "очень сильная долгая память". При этом на подготовку к пресс-конференции у главы государства уходит не менее трех дней, учитывая перерывы на важные мероприятия.

Перед пресс-конференцией для президента заранее запрашивают обновленную информацию из всех министерств и ведомств, что является и хорошей возможностью составить обобщенную картину года. В результате Путин получает "объемный том справочной информации", которую "методично читает".

Проводить подобные прямые линии или пресс-конференции не готов ни один другой лидер в мире, уверен Песков: по его словам, такое общение в прямом эфире с гражданами страны или с представителями СМИ "по-прежнему остается беспрецедентным форматом".

В этом году, по словам Пескова, наблюдается "некое смешение форматов": пресс-конференция, с помощью которой президент посредством СМИ доводит свою политику до граждан страны и отвечает на вопросы, интересующие журналистов, смешивается с форматом, где граждане напрямую общаются с президентом.

По словам Пескова, немало вопросов, заданных главе государства, фактически были личными обращениями граждан и не имели никакого отношения к профессиональной журналистской деятельности. "Эти люди отняли время у настоящих журналистов", — констатировал Песков. Также они, по его словам, озвучивали не соответствующую действительности информацию, что "по сути можно назвать клеветой". В Кремле, по словам пресс-секретаря президента, будут думать, как оградить пресс-конференции главы государства от тех, кто журналистами не является.